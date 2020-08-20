美國返台少年未出現症狀卻被彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。對此，前民進黨立委沈富雄在臉書上分析，指出陳時中「惱羞成怒啟動政風處」的真正原因，直嘆陳時中何苦呢！

沈富雄分提出六個問題，個別分析，第一，陳時中到底在氣誰？，沈富雄指出，陳時中不只氣彰化縣衛生局長葉彥伯，應該還包括他背後的台大公衛幫，這段時間來一直提出普篩的壓力。

沈富雄提出第二點，陳時中在氣什麼？氣葉彥伯及台大公衛幫喋喋不休，一直聲稱不全面普篩會有漏網之魚，形成「潛在」的社區感染源，帶動社會輿論使普篩防疫壓力不斷上升。

第三點：葉彥伯篩自美返國的居家隔離男孩有違法嗎？沈富雄分析，陳時中說居家隔離的人不可以去醫院接受篩檢，也不可以有人主動找他篩檢，葉彥伯則說一切依法定程序，關鍵在男孩是主動還是被動求醫，如屬被動，有無充分告知及填具同意書。他如果沒有症狀，是不可以求醫的。

第四，葉彥伯「地方職責」說法站得住腳嗎？沈富雄表示有關新冠病毒的防疫是全國一條鞭，陳時中說的算，所以說在制度上，這點陳時中勝。

而許多人相當介意的第五點，為何要動用政風單位調查？沈富雄認為，陳時中飽受各方酸語，說台灣確診案少，是他吃案，因此他啟用第三公正單位進行調查可避免「吃案」之慮，這一點陳時中的邏輯是不通的，因為「彰化葉彥伯事件」與吃案無案，本質上是給中央多了一案。

陳時中受訪時指出，彰化已經自行篩檢3位數，而呈陽者只不過1人。這讓沈富雄不禁想問第六點：這一段酸語陳時中想表達的是什麼？「1/999」是很低嗎？如果是隨機取樣，全台就是23,000人，當然這是不可能的，因為彰化衛生局的取樣偏重高風險群。所以陳時中不必高興也不必擔心。而全台目前沒有疫情，漏網之魚極少，全國進行普篩不會有結果。同理，陳秀熙教授及葉彥伯同時進行的萬人抗體篩檢也注定是白忙一陣。

最後，沈富雄得出結論，因為陳秀熙及葉彥伯團隊先有不正確的假說，然後擅自在彰化進行一場不被中央認可而且不會有結論的篩檢，「動機不惡但手段拙劣。」而陳時中司令官遇到這種狀況，大可心平氣和好好與下屬溝通，「何苦官威十足」，既動氣，又耍威，讓原先的一身光環一下子掉漆。

(中時新聞網)