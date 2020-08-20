時力立委王婉諭今日於臉書公布「惡質幼兒園！違法幼兒園裁罰紀錄大公開！」資料，揭露全台幼兒園裁罰紀錄。並表示請大家一起來比對，把資料庫建立的更完整。

時力立委王婉諭在今年3月間曾召開記者會針對《兒少法》、《幼照法》提出修法，重點包括由中央政府建立托嬰中心資訊揭露平台、提升裁罰範圍等等。並在當時指出，與其4月4日兒童節送禮物，不如送兒童安全成長的環境，盼望透過修法讓托育環境更進步。

王婉諭說，4月時已開始要求教育部，在全國教保網站上能比照衛福部，彙整及統一公開違反幼照法的資訊。此外，背後有一群很努力的家長，像是「靠北惡質幼兒園」跟各個關心托育環境的媽媽們，齊心齊力的影響公共政策，讓孩童們有更好的環境。

王婉諭也公布網站資訊，並建議民眾往後如果小孩子要送托時，托嬰中心請參考衛福部的網站、幼兒園請參考教育部的網站，就學前先參考，也免除日後有爭議的風險。

王婉諭表示，目前平台還有能改進之處，例如仍有縣市缺漏過往裁罰資料、僅提供違法法條無揭露違法事實、單一姓名跨域搜尋，以及類似違反勞基法網站的開放下載表單的功能，未來也會持續監督。

(中時 )