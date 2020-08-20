田中分局朝興派出所巡佐陳瓊遙及警員林佑珊日前執行巡邏勤務，「鷹眼」發現果園內還發出微弱燈光，主動線前盤查，而逮到50多歲的趙姓犯嫌。

龍眼乾可以當點心也能入菜，像是米糕、蛋糕、龍眼乾炒花生等等，營養健康又美味。（資料照）

彰化縣擁有670公頃的龍眼樹種植面積，位居全國第4，其中社頭鄉種植的面積就有185公頃，目前正值龍眼盛產季節，竟有民眾深夜到龍眼果園偷摘龍眼，巡邏員警經過發現果園內還發出微弱燈光，主動線前盤查，而逮到50多歲的趙姓犯嫌。

彰化縣社頭鄉山腳路段，是當地農民種植龍眼的產地，龍眼採收後經烘焙可製成龍眼乾，近年因養身補品盛行，讓對腎臟很好的龍眼乾價格銷量上漲，許多農民擔心果園龍眼遭竊，田中分局便加派警力幫忙巡邏，編排巡守山區果園，保障農民的財產。

田中分局朝興派出所長趙胤棓表示，遭逮的趙姓犯嫌當時供稱果園為其所有，但經訪查證實該果園為另一陳姓原主所有，趙男一共搬走近30斤龍眼，訊後依據竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

員林果菜市場副理張建豐表示，龍眼鮮果交易價近日每台斤平均落在20到25元，其實不算高，但經過加工再製成龍眼乾、龍眼殼等，每台斤依品項可以賣到3百至6百元不等，認為民眾可能是想拿回去加工，才挺而走險，但偷竊行為確實已侵害到農民權益。

龍眼職人劉金識說，龍眼通常會加工製成龍眼乾，再分成「龍眼殼」、「龍眼肉」，以龍眼肉來講，經過烘焙熟成後，還需人力將殼、子一一撥離，再進行包裝等工作，因此成本來說相對提高，一般人應該不會偷取這麼多，可能是要加工或是直接拿到市場零售，不然絕對吃不完。

(中時 )