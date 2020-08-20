近日一名境外移入自美返台的10多歲少年，居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化衛生局驗出新冠肺炎確診案例，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日下令政風單位，要正式調查主動安排採檢的彰化縣衛生局，引起爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「彰化縣衛生局長葉彥伯被網友當成像前高雄市長韓國瑜一樣咒罵，台灣還有希望嗎？」。

對於近來因為下令政風處調查彰化縣的爭議議題，陳時中今天上網路廣播節目《周玉蔻嗆新聞》回應，該病人並沒有違法，以目前情形來看，是彰化縣衛生局可能有個計畫，若居家檢疫者願意的話，就安排採檢，但這過程中會產生很多問題。

他強調會啟動政風調查，是因為防疫單位事後去尋問來龍去脈，結果病人（指確診少年）有回憶起來，兩天前有咳嗽，這要再調查。陳時中說，自己曾與葉彥伯通電話，詢問他為何不向中央通報？但葉彥伯認為，疫調屬地方政府權責，且這在科學上站得住腳。對此陳時中回應，指揮中心沒有說這在科學上毫無依據，因為中央確實也會在居家檢疫者隔離第八天，進行電話關懷，但大家各說各話，所以出動政風調查，來釐清整件事。

而黃暐瀚今天(20日)也在廣播節目《POP撞新聞》回應「彰化篩檢事件」，他提到，原來彰化從四月到七月，一共篩檢了1500人，流程都是按照SOP，不經手經費，都由醫院往上申報，然後每一件都有建檔，中央指揮中心都知情，但為什麼前面1499件在檢測的時候，指揮中心不禁止，不公布，不知不覺，偏偏就在第485例「被確診」之後，震怒到要出動「政風人員」呢？

黃暐瀚強調，「話說更白一點，如果指揮中心早就針對美國地區入台人員檢測，還需要彰化衛生局這樣做嗎？」他感嘆，「自己看到，連葉彥伯都被網友當成像韓國瑜那樣咒罵，台灣還能有希望嗎？」。

(中時新聞網)