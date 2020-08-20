台中李姓男子因不滿從小一起長大的李姓好友曾經戲弄自己兒子、且未遵循承諾幫忙妻舅介紹工作，前年11月間的一個晚上，邀對方到家裡喝酒，兩人酒後一言不合，李男新仇舊恨交織下，竟持撞球桿猛打好友致死，台中高分院依殺人等罪判處李男11年7月刑期，可上訴。

判決指出，兇嫌李男與被害的李姓好友從青少年時期即相識，堪稱一起長大的「髮小」，2018年11月間的深夜，李男邀好友到自家住處喝酒，席間他突然想到兩人過去曾發生過的嫌隙，心生不滿，因而與好友發生口角，接著趁被害人酒醉無力反抗，持撞球桿毆打對方，導致被害人因低血容性休克及呼吸衰竭死亡。

檢警調查，李姓被害人被打得頭部多處裂傷且身體、四肢多處瘀傷，連左側肋骨都有骨折情況，而李男見好友被打得倒下，嚇得先為他施作心肺復甦術，之後才打電話求助、由救護車協助送醫救治，但被害人傷勢嚴重，到醫院前已死亡。

李男見事態嚴重，嚇得駕車逃逸，隔天才被警方查獲，當時他酒測值每公升0.76毫克，他坦承，事發當天好友帶著啤酒來邀約喝酒，但因認為對方曾在3年前的中秋節當眾戲弄兒子、且沒遵循約定幫妻舅介紹工作，且兩人喝酒前對方又出手打兒子，才會發生爭執。

法官認為，李男與友人雖常有爭執，但都是小事，他卻只是因為對舊事產生不快，就在酒後情緒失控、持撞球桿毆打被害人至喪命，惡性非輕且手段可議，事後又逃離現場，未與被害家屬和解並賠償損害、取得諒解，不應輕縱，審酌其犯行，判處11年7月徒刑。

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(中時 )