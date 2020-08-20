嘉義大學主祕吳思敬說，嘉大依教育部規定辦理碩專班。（廖素慧攝）

高雄市長補選論文風波延燒到嘉義市長黃敏惠取得嘉義大學管理學院碩士被質疑，黃敏惠20日說明，用實務經驗做技術報告，有學術價值，且是教育部核准認可，她用一生看待政治生命，嚴謹律己，希望不要太泛政治化。

黃敏惠說，嘉大管學院碩專班1年有3學期，要讀2年8個月修滿學分，隔周周六、日上課，限制請假節數，非常嚴格，2002年她報考第2屆招生，通過筆試、口試考入，當時她擔任立委，行程繁忙，經常邊吃午飯邊上課，2005年完成學業，技術報告題目「建立城市品牌之形象─以嘉義市為例」。

黃敏惠說，嘉大管理學院碩士採技術報告、論文雙軌制，是教育部核准認可的，技術報告是各個業界的實務，有其學術價值，很務實的，不該一味否定它，有特定人士用特殊眼光來否認它，反而會忽略實務面。

黃敏惠說，同屆同學大部分都選擇技術報告代替論文，例如吳寶春案例就是重視實務面，還有美國哈佛大學也用技術報告做實務研究。

黃敏惠說，不需要太泛政治化，她用一生來看待政治生命，用認真務實態度去做，被點名的第一時間，心裡很篤定，但還是很受傷，嘉義是民主聖地，不分顏色，但要有是非黑白，她真金不怕火煉。

嘉大主祕吳思敬說，嘉義大學依教育部規定設立EMBA碩士在職專班，招生對象主要是實務界在職人員，必修36學分及選修9學分，依《學位授予法》規定，特殊專長領域可以用技術報告代替論文，且經校級以上教務會議審核及公開口試通過，技術報告陳閱於系院辦公室，完全依法規處理。

(中時 )