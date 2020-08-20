推廣農業循環經濟，台南市政府鼓勵農民使用禽畜糞取代化肥，補助農民每公斤2元購買禽畜糞當肥料。（劉秀芬攝）

推廣農業循環經濟，台南市政府鼓勵農民使用禽畜糞取代化肥，補助農民每公斤2元購買禽畜糞當肥料。（劉秀芬攝）

推廣農業循環經濟，台南市政府鼓勵農民使用禽畜糞取代化肥，補助農民每公斤2元購買禽畜糞當肥料，增加地力，讓土壤更肥沃，也避免使用禽畜糞產生空氣汙染，同時去化禽畜糞，增加酪農收益，創造多贏。

台南市長黃偉哲表示，用禽畜的糞便作為青割玉米的肥料，然後種出青割玉米來餵食乳牛，提高泌乳量，降低化肥的使用，降低對土壤的傷害，這樣一個循環對農友、農戶、環境都有好處。

台南市農業局謝耀清局長表示，台南市酪農業發達，乳牛飼養頭數約2.2萬頭，居全國第二，更是青割玉米生產重鎮，種植面積總計為31.5萬公頃，青割玉米有「芻料之王」之美稱，用來飼養乳牛可提高泌乳量及乳脂率。

農業局今年向中央爭取預算，補助畜牧場50萬元購置禽畜糞快速處理設備，克服堆肥舍空間限制，幫助畜牧場快速處理禽畜糞；更率全國之先，補助農糧代耕大專業農購買禽畜糞撒布機，大面積改良農地，讓禽畜糞從生產端到銷售端快速「暢通」。

農業局強調，腐熟的禽畜糞有機質肥料不會有臭味，不僅環保，又可改良土壤、抵抗疾病，呼籲農民多多使用有機質肥料，友善農地。

鹽水區農會總幹事邱子軒說，鹽水區地質多屬鹽地，近年來配合政府休耕轉作政策，極力推廣大專業農種植青割玉米，不過，有農友反映長期使用化肥，產量有減少趨勢，希望藉由禽畜糞代施肥平台及農委會農業改良場輔導，改善農地，提高產量，增加農民收益。

已開始使用禽畜糞種植青割玉米的農友陳清波表示，雖然使用禽畜糞施肥成本會高一點點，但地力改善，作物明顯成長狀況較好，收成量也增加。

鹽水區農會也建置禽畜糞代施肥平台，讓契作農民有申請有機質肥料管道，更可透過系統性方式大量去化有機質肥料及善農地長期使用化肥的缺點。

(中時 )