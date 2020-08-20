新竹縣一名特殊學生去年12月下旬，在校與同學爭搶玩具時，因行為失控，遭該校江姓主任壓制在地，行為有如警察逮捕嫌疑人，導致挫傷及惡夢，家長憤而申訴及提告傷害，江姓主任獲不起訴處分，且經教師評審委員會認定無不當管教，但家長仍持續申訴，只為避免還有其他特殊生遭此方式對待。

該生家長表示，事發於去年12月19日，放學時江姓主任即有告知家長，該名男童在校因行為失控，江姓主任有管教行為，未料家長回家發現男童身上有挫傷、半夜惡夢爆哭，家長察覺不妥，前往學校了解並查看監視器後，發現江姓主任竟將男童面朝下壓制在地，並反轉手臂後將手臂放置兩側，以控制他行為，讓家長心痛難忍，因此8個月來尋求不同管道申訴。

「不是自己的孩子會沒感覺！」男童家長在孩子3歲時察覺孩子發展落後，即展開漫長的早期療育課程，中班時安置於竹北市某國小附設幼兒園，也持續早療。該生家長也坦承事發當天，男童狀況失控，但認為應有更妥善處置，例如帶離現場等，她曝光此事，除了渴望獲得道歉，目的也是希望不要再有老師以此方式對待其他特殊生。

根據監視器畫面顯示，事發前男童與另名同學爭搶玩具，後在教室奔跑，江姓主任起初先試圖勸說、安撫，但男童仍無法冷靜，知情人士透露，小明當時踢了助理教保員並吐口水，且不斷掙扎，憂心他傷到自己及其他老師、同學，江姓主任才因此有壓制等作為，避免男童持續失控，在男童冷靜後，也溫和勸說、教導。

男童家長控訴江姓主任傷害獲得不起訴處分，知情人士也表示，男童後續仍在該校就讀至今年畢業，且與江姓主任互動良好。男童家長則表示，她會持續申訴原因並非是針對學校，而是她認為當時江姓主任的壓制行為已經過當、造成男童的心理陰影、行為退化，因此仍期望有合理的道歉，並警惕其他班有特殊生的教師，不要用此方式對待學生。

(中時 )