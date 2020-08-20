基本工資微調至月薪2萬4000元，現在，有個職缺開出月薪5萬，「免證照」、「保證沒地方花錢」，讓你（妳）快速存滿一桶金。位在馬祖西莒的敬恒國中小學徵國中數學代理老師，除了奉上5萬月薪還供應食宿，誠意滿滿，卻乏人問津。

馬祖鄉親協會理事蘇柏豪在臉書PO文，離開學不到一個月，結果敬恒國中小學還找不到老師。他特別強調，代理老師資格「只要大學畢業」，連教師證都不用即可報考；整個國中部1到3年級只有18名學生。

蘇柏豪說，西莒島除了網購、雜貨店，「根本沒地方花錢」，存錢非常快。但也不會與世隔絕，他指隔壁東莒島的7-11剛開幕，網路中華電信訊號強。

網友大推，這工作真的不錯，但「國中數學要教什麼有點忘了」、「我數學不行，有缺體育老師嗎」、「一個月花5000，兩年存108萬」、「成就人生第一桶金」。

好處這麼多，但蘇柏豪不忘提醒，馬祖緯度高，冬天較冷，萬一遇到寒流，氣溫有機會降到5度甚至0度，怕冷的人要做好禦寒。

(中時新聞網)