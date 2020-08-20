realme今（20）日正式拉開首屆《realme FanFest全球粉絲節》序幕，以「Dare to be __」為號召，傳遞做自己的品牌精神，邀請全球4000萬real迷一同共相盛舉。為感謝用戶支持，realme也推出IoT新品realme Buds Q以及10000 realme快充行動電源2，與多款粉絲節限定商品，並預告多款產品在8月26日至8月31日粉絲節期間，將帶來超值折扣。

realme FanFest全球粉絲節前，官方推出realme Buds Q以及10000 realme快充行動電源2兩款新品。（黃慧雯攝）

挑戰大眾印象中的千元真無線耳機 realme Buds Q

realme Buds Q邀請愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，以宛如鵝卵石般圓潤的外觀，展現潮流魅力；高分子複合式材質讓單邊耳機僅有3.6克的重量，隨身攜帶無負擔。

realme Buds Q 入耳式真無線耳機搭載R1Q晶片，支援低延遲雙聲道，無主副耳之分，單耳佩戴也能照常運行。為滿足手遊玩家與追劇愛好中的需求加入電競模式（雙邊同時觸控長按2秒可啟用或關閉），延遲降低至119ms。搭配10mm超大驅動單元與AAC高音質編碼和DBB動態低音增強雙項輔助，打造聽覺饗宴。

realme Buds Q支援新一代藍牙5.0技術，拿起耳機即能與手機快速連接。並選用智慧觸控，透過realme Link APP智慧串聯，還可自主定義耳機的觸控功能！realme Buds Q支援IPX4等級防水，經過各項使用測試層層把關，有效延長使用壽命。續航也表現相同韌性，透過耳機內建的40mAh電池及400mAh大電量充電盒，可達20小時超長續航。

realme Buds Q 入耳式真無線耳機在台共推出黑、白雙色（黃色目前尚未公布上市計劃，白色款預計9月上市），以新台幣799元的售價開創新局。黑色款將於8月26日在realme網路商店與realme品牌專櫃搶先開賣，並於8月27日上架PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物。響應粉絲節活動，8月31日前購機，享現折200元限定優惠，超值優惠價599元就能帶回家。

10000 realme快充行動電源2具備18W雙輸出口 一台多用

10000 realme快充行動電源2以僅15mm的厚度，支援18W雙向快充，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，高效為兩台裝置進行充電，並貼心具備安全小電流模式，延長使用壽命，電池方面採用高密度鋰離子聚合物電芯，內建13重安全保護，能用得更安心。

產品外觀以全新升級的格紋防滑設計，搭配經典realme Logo推出黃、黑雙色，售價新台幣499元，於8月26日陸續開賣，可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物選購。

realme粉絲節潮流限定單品－realme玩家後背包，以及粉絲節限定超值包才有的Dare to be填詞T-shirt（另含realme Buds Q 入耳式真無線耳機、10000 realme快充行動電源2）。（黃慧雯攝）

粉絲節限定 real迷錯過不再

realme於粉絲節期間推出限定品項，首推潮流單品－邱鋒澤同款realme玩家後背包，採用編織帶與翻蓋卡扣的經典軍旅風設計，最多可放下20本書，具有獨立筆電夾層與多個暗袋，實用度滿分，售價新台幣749元，8月29日起於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城限量搶購，粉絲節期間購買任一包款註1還可登錄抽邱鋒澤簽名T-shirt。

同場加碼粉絲節限定超值包，內含realme Buds Q 入耳式真無線耳機、10000 realme快充行動電源2以及Dare to be填詞T-shirt，只要1,098元就能全部帶回家，僅在realme網路商店與realme品牌專櫃販售！壓軸的則是紀卜心同款－realme酷玩行李箱，20吋的大小只抽不賣，想要入手全憑運氣，粉絲節期間凡於realme網路商店購物滿新台幣5,000元，即可至活動頁面參與登錄試手氣。

realme FanFest粉絲節攻略。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

粉絲節年度最強促銷優惠

除了新品與限定產品外，realme網路商店亦於8月26日至8月31日於展開為期6天優惠活動，並搶先於8月21日至8月25日連續五天狂撒優惠券，可獲得面額100元、250元、500元現金券及滿額9折券，每日10:00準時開搶，每種券每人每天可領一張，活動累計祭出數十萬折價總額。

自8月26日起每日上午10:00推出不同熱門品項限量搶購活動，最高可享5折優惠。入選商品包含realme潮流後背包與realme果凍包，5折價分別只要549元與299元；realme Buds Air優惠價1,399元，現省400元；以及realme 手環優惠價399元，現省100元。

此外，realme官方社群響應粉絲節盛會，帶來一系列「Dare to be__」敢放話活動及神秘好禮，更多活動詳請鎖定realme官方粉絲專頁與realme Instagram官方帳號。

(科技)