國民黨推動「公投復併大選」公投，希望恢復公投與全國性選舉同時舉行，還人民實質公投權。這項公投將由江啟臣領銜推動，革實院長羅智強任行動執行長，今天下午5時在北市捷運大安站舉辦第一場公投街講，本周六（22日）起將由羅智強帶著革實院團隊，進行Gogoro環島拼連署，到各縣市號召民眾響應，預計9月5日回到台北市，完成環島。

羅智強今天在臉書公布「Gogoro環島拼連署─街頭『站』，就是羅智強。，他說，民主敗壞、媒體被豢養，制衡力量被嚴重壓抑，只有重回街頭，喚起民意，才能對抗民進黨這個權力怪獸。

他說，今天下午5點在捷運大安站，江啟臣和他將舉辦第一場公投街講，也將開始現場連署，號召大家，要蔡英文總統「還我公投」；接著會前往台北市黨部舉辦民主培力營，協助黨內訓練戰鬥人員，為了「公投綁大選」連署案做準備。

據悉，自從國民黨18日開記者會，宣布推動公投，連日都有民眾到中央黨部詢問如何連署。

「第一階段目標募到3000份連署書，請大家助江啟臣、助羅智強、助國民黨一臂之力。」羅智強說，這星期六，革實院團隊會從台北市中央黨部出發，騎著Gogoro前往新北市黨部，啟動為期2週的環島連署之旅，再到桃園市黨部，接著沿西部、南部、東部而行，每天到1至2個縣市黨部街講，預計9月5日返抵台北，每場的現場將會提供連署書，邀大家為了民主一起奮鬥。

羅智強強調，坐而怨，不如起而行。國民黨再低迷，跌的再深再重，抱怨不會帶來改變，只有行動，才能捍衛台灣民主，歡迎大家注意他臉書的公投行程，也可下載連署書，寄各縣市黨部或中央黨部革實院收。

(中時 )