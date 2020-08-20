慶祝第8賽季正式上線，以及Sanhok地圖的大幅更新，《PUBG絕地求生》為了讓玩家們能開心體驗這次的改版內容，將在8/20（四）～ 8/24（一）舉辦限時《獎雞獵人挑戰賽》活動！不僅要讓玩家們玩得開心，好禮也要拿到手軟！

在這次的第8賽季大更新中，深受玩家們喜愛的快節奏4x4 km小尺寸Sanhok地圖迎來了全新面貌。不僅重製了10個以上的著名地標，也加入了全新的滑翔機停機坪「Airfield」，以及讓求生者們暫時忘卻求生壓力的碼頭夜店「Getaway」。同時也加入了全新的移動式補給「物資卡車」，以及新武器輕機槍「MG3」。有趣又豐富的遊戲內容，絕對刷新玩家們對Sanhok地圖的既往認知！

以「快速又刺激的遊戲節奏」及「不同以往的嶄新體驗」為初衷，將於8/20（四）～ 8/24（一）限時舉辦的《獎雞獵人挑戰賽》，是《PUBG絕地求生》首次融入「Speedrun競速破關」的遊戲精神所舉辦的特別活動！玩家們不僅要面臨來自四面八方的求生壓力，同時也必須在最短時間內完成指定的特殊任務，種種挑戰將不斷觸動著玩家們的遊戲神經。同時，特別迎來的四位關主也將直接向玩家們下戰帖，誓言立下無法被超越的時間紀錄！

然而重賞之下，必有勇夫。只要在8/20（四）～ 8/24（一）開啟個人實況，使用實況指定標題 【PUBG獎雞獵人挑戰賽】，並在最短時間內完成所有指定挑戰，就有機會獲得由《PUBG絕地求生》官方所提供的豪華大禮！創造出最短時間紀錄的前10名玩家不僅可獲得$1000～$5000元不等的活動獎金，更有機會能抱走XPG滑鼠墊、電競鍵盤、電競耳機，最終的競速王者還能直接帶走Nvidia RTX 2060顯示卡一張！就算無法進入前10名也沒關係，只要成功超過一名關主的成績，遊戲虛寶「幸運空投x5」直接送，更有機會額外獲得「LV.5升級券」一張！

在最短時間內完成指定挑戰，就可以獲得官方所提供的豪華大獎。（圖／PUBG提供）

挑戰賽除了單排組以外，也特別開設了雙排組，而且獎項也與單排組一樣。（圖／PUBG提供）

如果擔心一個人無法獨自完成挑戰，這次的《獎雞獵人挑戰賽》也特別開設了多排組，而且所有好康大獎也跟單排組完全相同。更棒的是玩家們可以同時參加單排組及多排組的競賽排名，獲得好禮的機會直接翻倍！現在就立刻前往活動網址，了解並參加《PUBG獎雞獵人挑戰賽》！

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