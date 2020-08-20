儘管佛羅里達礁島群（Florida Keys）許多居民，還有環保倡議組織反對，但在2021與2022年施放超過7.5億隻基因改造蚊的計畫最後仍獲得通過。

據CNN新聞網19日報導，這項提案已獲得佛州和聯邦批准。

(中時新聞網)