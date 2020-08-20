製造大滅絕 美要在佛州礁島放7.5億隻基因改造蚊 13:342020/08/20 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管佛羅里達礁島群（Florida Keys）許多居民，還有環保倡議組織反對，但在2021與2022年施放超過7.5億隻基因改造蚊的計畫最後仍獲得通過。 據CNN新聞網19日報導，這項提案已獲得佛州和聯邦批准。 (中時新聞網) #佛州 #5億 #基因改造 #製造 #滅絕 也許您會感興趣 國際熱門新聞 拜登策士：面臨北京挑戰 美必須拋棄川普「美國第一」 - 國際 美極右陰謀論團體「匿名者Q」獲川普力挺：他們是愛國者 - 國際 在家戴口罩上班也染新冠 全家2死日裔女家破人亡 - 國際 童話故事真實上演？瑞士小鎮下「巧克力雨」 張嘴就能吃得到 - 國際 紐時：美情資曝湖北與武漢地方官隱瞞去年底新冠疫情 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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