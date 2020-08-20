川普政府制裁華為風暴持續擴大，恐衝擊台廠供應鏈，加上大陸解放軍在台灣上空軍演，受到兩大利空因素影響，權值股台積電、大立光和聯發科等成為外資提款機，市場恐慌賣壓殺出，拖累台股盤中一度暴跌逾600點，隨後指數稍收歛，但終場仍狂崩416點（或3.2%），收在12362點，成交量為3468億元，創下史上最大量。

美國制裁效應發酵，日媒報導，華為與中興放緩在大陸本地5G基地台布建，影響所及，傳出砍單台廠相關供應鏈，電子權值股全面重挫，其中，聯發科狂瀉逾7%最慘；股王大立光重挫4.4%；台積電、鴻海則下跌近3%；而5G概念股也成為空頭狙擊目標，包括穩懋狂瀉逾7%、欣興和南電則跌停鎖死。

分析師指出，台股今暴量長黑，摜破月線12706點，盤中最低來到點12144點，不排除回測季線12053點，M頭隱然成形，短線若電子股無法止跌回穩，大盤恐面臨較大幅度修正。

除了台股之外，亞股也同樣全面下殺，韓國股市重挫3.66%最凶猛；日股大跌1%；陸股也狂瀉1.3%、連續兩天重挫。

聯準會（Fed）稍早公布7月決策會議紀錄，內容提到新冠疫情引發的公衛危機，短期內重創經濟成長、就業市場和通膨力道，對經濟前景造成相當大風險。消息傳出後，拖累美股尾盤急殺翻黑，道瓊指數下跌0.31%；費城半導體指數下跌0.63%。

(中時新聞網)