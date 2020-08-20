金剛與前度梁云菲分手4個月，日前認愛小嫻，梁云菲在第一時間獻上祝福，昨卻在臉書深夜發文，「兩分埋怨、一分憤慨、七分祝福，那七分是給她（小嫻）的，你一分也沒有」，無法祝福金剛。今梁云菲錄TVBS《女人我最大》表示昨晚是情緒性發文，後悔把兒女私情拿到檯面上講，坦言不會有100分的分手，跟金剛才分手4個月，「人的感情不可能在4個月完全沒有」，意及沒忘掉前度。

梁云菲表示昨天夜深人靜，想起跟金剛交往1年多的種種，突然回憶湧上心頭，才情緒性發文，她事後感到後悔，自認是藏不住情緒的人，問及是否有委屈？她坦言當時被港媒指稱帶男人回家，讓金剛戴綠帽，被冠上莫須有罪名讓她在現場語塞哽咽，「就讓這件事過去了吧，他現在反而比我早交到另一半 那當初是他講到說我這樣子做，但我沒有做那些事，這是我覺得委屈的地方」。

她與小嫻無私交，但在墾丁共同朋友，「小嫻姊我從以前就很喜歡她，對於她對於生活態度、保育大自然等，真心誠意祝福她，會覺得她是需要被疼愛的女孩子」。梁云菲與金剛目前沒有聯絡，「現在當朋友也很怪，分手要當朋友也是要1、2年」，鬼剃頭有在治療，也想認識新男生。

(中時 )