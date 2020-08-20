今天上午，台南市仁德區中山路一家安全帽工廠傳出火警，所幸員工及時逃出，無人受傷，火勢在45分鐘之後撲滅，消防人員初步研判是1樓烤漆工廠通風管起火，火災原因仍待火災調查科人員鑑定。

台南市消防局指出，昨天13時許，安平區永華路二段1家燒烤店釀火警，起火處為廚房，意外發生時，員工立即疏散店內顧客，並先用滅火器滅火，未造成重大損失，經調查，因排油煙管內部堆積油垢致烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒。

連續2天都有風管火警，消防局呼籲營業場所排油煙風管應定期清潔並持續加強員工教育訓練，防止災害發生及減少財物損失。

台南市消防局統計，近年來營業場所已發生4件廚房排油煙管因積油起火案件，其中2件因營業場所的消防安全設備火警警報作動，提醒室內人員有火災發生，將人命、財產損失降到最低，但去年北門路一起燒烤店火警則沒那麼幸運，慘重損失。

消防局也建議，若營業場所排油煙機每天平均運轉2至6小時，應每年定期作內部清潔及保養維護；排油煙機每天平均運轉6至12小時應每半年定期作內部清潔及保養維護；若每天平均運轉在13小時以上建議應每3個月定期作內部清潔及保養維護。

消防局長李明峰表示，排油煙管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，故營業場所可於排油煙管及煙罩上設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，經其感知偵測啟動滅火，可防止火勢擴大延燒，若不幸造成火災，應立即啟動自衛消防編組，將店內顧客疏散並通報消防局並使用滅火器進行初期滅火，將損害降至最低。

(中時 )