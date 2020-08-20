臺中市公車今年意外頻傳，市議員陳文政20日抨擊說，審計部公布《108年臺中市總決算暨附屬單位決算綜計表審核報告》中，指臺中市有公車客運駕駛「酒精濃度超標」，甚至部分客運司機「沒有職業大客車駕照」就上路等同無照駕駛。交通局強調，經查證屬實者除依契約處分，並可視情節重大與否加重處分。

臺中市議會20日進行臨時會專案報告，陳文政對交通局「臺中市公車客運服務品質提升」專案報告提出質疑。他說審計部今年7月底提出《108年臺中市總決算暨附屬單位決算綜計表審核報告》，查核交通局公車業務篇幅中，直指臺中市公車部分客運駕駛有酒駕的狀況，甚至有客運司機沒有職業大客車駕照，僅持一般駕照就上路載客的離譜現象。

陳文政指出，審計部都已經指證歷歷，說臺中公車客運有酒駕、無照等情況，但交通局提出的專案報告中卻隻字未提。市公車到底有沒有酒駕、無照駕駛，全臺中市民都有知道真相的權利；交通局應儘速補強，並立即檢討現行監管客運業者的辦法。

陳文政強調，市政府每年花25億公帑補助公車客運業者，市民絕對無法容忍公車客運業者發生酒駕、無照駕駛等離譜情況。針對審計部提出的問題，交通局有義務向市民說清楚講明白，對公車管理提出積極、確實的改善方案。

交通局長葉昭甫表示，為有效改善公車發車異常等問題，交通局已自去年10月1日起透過公車動態系統進行全面自動稽核，加強對發車異常狀況的查核。

目前臺中市公車發車異常比例，由實施自動稽核前總異常比率約10％，已降至最低1.73％。

葉昭甫強調，臺中市每年皆有辦理市區汽車客運業營運與服務評鑑計畫，已將業者發車及服務狀況納入評鑑指標，業者若有服務欠佳情形，將影響評鑑成績，督促業者確實改善。

(中時 )