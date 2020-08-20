羅霈穎日前猝死家中，不少人感慨不婚族是否較容易面臨「孤獨死」？同樣秉持不婚不生主義的李芳雯，已經規劃好賣屋換錢，老年想搬到養生村安度餘生。

根據《聯合報》報導，李芳雯早在前幾年去大陸發展時，就把台北的房子以2500萬賣出，每個月花4.5萬台幣租屋，她認為自己熱愛四處遊玩，未來要住哪並不知道，與其有房子，不如留現金，未來也想搬進養生村享晚年。

李芳雯外型美艷、擁有D罩杯好身材，早期拍過許多內衣廣告，有「內衣皇后」的美稱，由於外型姣好、個性海派好相處，多年來完全不缺男朋友，但她對婚姻從來沒有嚮往，曾在節目中透露20幾歲時不小心誤交已婚男，對方居然為了她與正宮離婚，就是想把李芳雯娶回家，嚇得她連忙逃到新加坡避風頭。

李芳雯談戀愛的觀念「開心最重要」，立下4個理想對象條件：不需要對我負責、不用忠於我一人、不要管我穿什麼、不婚不生一輩子，秉持著開放式關係交朋友。

(中時新聞網)