台南市19、20日連續發生風管起火釀成的火警案，幸未造成傷亡，台南市消防局提醒企業主定期清洗廚房的抽風管，以免管內堆積油垢，不慎觸動火苗引發火警，此類火勢因藏在管內，造成打火不易。

台南市近年共發生4起營業場所排油煙管起火案件，全是因為排油煙風管堆積油垢，又接觸高溫火苗起火。其中兩件就發生在19、20日兩天。

台南市19日下午1時許，安平區永華路一家燒烤店，因為廚房排油煙管起火，引發火警，幸好顧客及時疏散。不料20日仁德區一家安全帽工廠，又因烤漆通風管起火釀災，員工及時逃出，火勢順利撲滅，兩起案件皆無人傷亡，損失也不大。

去年2月初台南市北區北門路一家燒烤店就沒這麼幸運，店家仍因排油煙管起火引發火警，雖然25位顧客疏散無傷亡，但店家設備損失慘重。

台南市近年來屢次因為風管堆積油垢造成火警案件，消防局提醒企業主必須定期清洗或更換風管，因為此類火警，火勢通常竄入管內，在天花板上密閉式延燒，消防人員打火十分困難，通常需一邊撒水，一邊破壞煙管，才能完全撲滅火勢。

台南市消防局建議，營業場所排油煙機每日平均運轉2至6小時，每年應定期作清潔保養維護；若每日平均運轉6至12小時，每半年應定期作清潔保養維護；若每天平均運轉在13小時以上，建議每3個月定期作內部清潔及保養維護。

(中時 )