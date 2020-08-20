迎接「國際無車日」即將到來，台中市環保局規畫一系列宣導活動，邀請民眾為環保貢獻一己之力！首波活動以「大眾運輸抗空汙、執『子』之手作伙行」為主軸，只要父母帶著孩子、活動期間搭乘大眾運輸工具，就有機會參加抽獎，總獎金高達10萬元。
環保局指出，無車日宣導第一波活動以大眾運輸工具的使用為主，只要是台中市國小在校生，即日起至8月30日止，選擇任何時段跟著父母一起搭乘公車或火車等大眾運輸工具，藉以減少私人運具的使用，並依活動辦法完成指定任務，即享有抽獎資格。
環保局強調，為鼓勵學生以創意的方式搭乘大眾運輸工具，藉以帶動更多民眾、引起共鳴，活動中也規畫「創意照片獎」，有興趣者可上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」或「台中好環保」臉書粉絲團查詢，透過實際行動為改善台中的空氣品質盡心力。
中市府環保局長吳志超指出，「國際無車日」活動最早由法國發起，訂定每年9月22日這一天，邀大家多多選擇公共運輸、步行或騎自行車等綠色交通方式，減少使用私人運具，盼藉以增強民眾環保意識。
吳志超強調，台中市大眾運輸網路完善、便利性高，且全國搭公車最優惠的措施也在台中，呼籲民眾響應環保政策，多多搭乘大眾運輸工具。
(中時 )
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