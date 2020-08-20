台中北區家扶中心副主委徐嵩明（中）頒發大專獎助學金。（王文吉攝）

小蕙（左起）、小沛、小如等遭逢家變、經濟弱勢，但仍一心向學，獲頒獎助學金，讓他們就學無後顧之憂。（王文吉攝）

台中北區家扶中心副主委徐嵩明也是家扶自立青年，7歲喪父的他，以自身為例鼓勵學子走出人生困境。（王文吉攝）

台中北區家扶中心副主委徐嵩明也是家扶自立青年，7歲喪父的他，以自身為例鼓勵學子走出人生困境。（王文吉攝）

為鼓勵弱勢家庭的大專生穩定就學，台中市北區家扶中心20日舉辦大專獎助學金頒獎活動，共有180位學子獲頒1至2萬元，總計發出350多萬獎學金，以減輕學費壓力。副主委徐嵩明也是家扶自立青年，他期許家扶學子透過教育翻轉人生，走出生命困境，並回饋社會。

180位大專生雖遭逢家變、經濟弱勢，但仍一心向學，學業成績65分以上獲頒1萬元，75分以上2萬元。徐嵩明一一頒發獎學金，並鼓勵所有大專學子專心於課業學習，憑藉自己的努力與毅力，走出屬於自己的寬廣人生道路。

徐嵩明也是家扶自立青年，7歲喪父的他，以自身為例，分享家扶介入助養，讓他從小學會獨立，高中就半工半讀分擔家計，出社會歷練後創立三能國際，生產的淨水器外銷30多國。他鼓勵學子們「讀書翻轉人生」、「找自己有興趣的行業謙卑學習」等，走出人生困境。

就讀大四的小蕙手握紅包袋裝的獎學金，對家扶長期扶助，心中滿是感謝。社工說，小蕙的母親、弟妹都是智能障礙，父親患糖尿病，家扶從她小學三年級開始扶助，讓小蕙沒有因為貧困而放棄學習，還能依興趣投入角力訓練，現在擔任幼兒運動遊戲指導員及游泳教練。

單親家庭長大的小如，靠著社會各界及家扶經濟協助，順利考上時尚設計學系，學業成績優異，讓她每年寒暑假都拿到家扶獎學金。小如期望進入相關行業學習，累積經驗，未來從事高級訂製服店、西裝店或禮服製作等工作，夢想創立自己的品牌，讓時尚不再遙不可及。

(中時 )