基本工資審議委員會決議微調基本工資。行政院長蘇貞昌今（20）日在行政院會表示，蔡英文總統執政以來，連續五年調漲基本工資，連續四年調漲基本生活費，這代表政府解決青年低薪和保障弱勢的誠意；行政院也表示，微調程度在企業可負擔範圍內，雙方勉強可以接受。

明年基本工資月薪將調升為2萬4,000元、時薪調升為160元；財政部日前也將今年每人基本生活費由17萬5,000元調高為18萬2,000元。

基本工資和基本生活費雙漲，蘇貞昌今天表示，這些都代表政府解決青年低薪問題，和照顧弱勢的真心誠意，經濟成長率受疫情衝擊，不過上半年經濟仍能維持正成長，未來將繼續透過擴大公共投資帶動景氣回升。

對於政府除了調漲基本工資，是否會檢討整體薪資結構，改善整體低薪問題，丁怡銘說，在疫情衝擊下，政府還是希望能讓辛苦的基層勞工可以分享一些果實，且微調程度也在企業可負擔範圍內，雙方勉強可以接受，勞動部也持續檢討、改善勞工工作環境。

(工商 )