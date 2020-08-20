（從德國希爾施霍恩的機廠倉庫到中國深圳工廠，中菲行專案團隊進行特殊車種提貨與卸貨。圖／業者提供）

中菲行國際物流（5609）攜手其於年初合資之德國子公司，運用近50年深植的夥伴關係及豐厚的物流經驗，為印刷電路板（PCB, Printed Circuit Board）製造大廠運籌帷幄，客製化超大尺寸設備物流解決方案。

這批貨從德國希爾施霍恩訂艙經香港到中國深圳一路披荊斬棘，不僅大幅節省可能產生的巨額倉儲費用，更有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物的最後一哩路，突顯其與合資子公司為客戶超前部署，於短短一周內完成專案的合作綜效。

適逢新冠肺炎疫情第二波於全球各地捲土重來，航班艙位預訂的困難程度雪上加霜，集團發言人表示，特別是大尺寸重貨，除了得靠長期合作關係的維持才有機會預訂艙位，還必須完全配合航空公司的載貨時程以免受罰；然而，在此航空秩序紊亂時期，中菲行的專案團隊全程監控，於臨時被航空公司拉貨(CargoOff-load)的第一時間，為客戶規劃最佳替代方案，安排讓被分批裝運(Partial Shipment)的抵達貨物，在極短時間內成功申請一日押車，大幅省下巨額的機場倉儲費用。

值得一提的是，押車申請著重長期合作關係，像是一般中小型物流業者，便很難適用這個方案，顯示中菲行在緊急應變的方案規劃與長期投入的夥伴關係，完全能適時因應客戶的需求做彈性化的調整。

在這次的專案中，除了協助規劃17只總重70噸的超大尺寸設備運送、特殊平板車及吊掛車的申請、客製化文件準備與提供客戶即時貨況追蹤回報，中菲行的挑戰在目的地接踵而來，包括從應變航空公司臨時拉貨須於三天前預訂並協調7台平板車的裝載時程，才能避免延遲裝載費(總額的50%)的產生，以及當日完成大尺寸重貨因客戶提供報關重量與海關實測重量差異超過3%而卡關的問題。

到成功在最後一哩路須按客戶要求將貨物依採購訂單分車運送，皆是在專案團隊與當地海關及卡車等策略合作夥伴的高效配合下，才能無縫接軌完成所有貨物到達後當日完成清觀與配送的任務。發言人因而特別強調，對於超大尺寸的貨物運送，每一個物流環節都很重要，而且是環環相扣，因此客製化完整地部署，才能整合智慧物流，讓彈性解決方案在超前市場脈動的同時，持續呼應中菲行對全球客戶近50年來共同成長的使命。

(工商 )