自新冠疫情全球大流行後，加上早已進行多月的科技戰、外交戰與香港問題等爭議，讓華府與北京齟齬加深，更讓外界形容為兩國已進入「新冷戰」。對此，大陸駐美大使崔天凱表示，當前中美關係正朝錯誤方向發展，有人企圖否定兩國透過數十年取得的成就，將雙方推向對抗與衝突；雖然大陸可能會面臨更多困難與挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須掂量代價，「將來總會有算總帳的一日」。

據陸駐美大使館網站，崔天凱13日應美國布魯金斯研究院（Brookings Institution）院長艾倫（John Rutherford Allen）邀請，與多名學界人士進行視訊交流。他首先替老布希時期的國安顧問斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）逝世表達哀悼，並稱其是有膽識與睿智的政治家，帶領中美關係走過風風雨雨。

不過，崔天凱立即將焦點移回當前中美關係，稱中美關係正在朝錯誤方向發展，雖然兩國關係一直存在問題與困難，但如今有人企圖否定兩國幾代人通過數十年艱苦卓絕努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突，特別在全球飽受新冠疫情肆虐之際，大國急需展開合作，中美關係惡化給兩國與人民都帶來嚴重後果。

崔天凱指出，本世紀發生的911、金融海嘯以及當前新冠肺炎三大危機，無疑都是戰略性的，但並非傳統意義上的安全威脅，無一能靠傳統大國競爭工具箱解決，大國合作力量遠大於推動分裂的力量，且意識形態的十字軍東征更不能解決當今世界任何問題。

崔天凱表示，或許有人認為藉由對抗來遏制中國發展、甚至更迭政權，加上他們認為美國過去能贏得冷戰，故讓一些人如此沉迷於「冷戰」；不過，他們也不應忘記冷戰付出的代價，不應讓歷史重演，並強調如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須仔細掂量自己將付出的代價，且『鐘為誰鳴』，將來會有算帳的一天」。

崔天凱也聲明，至於有人認為北京仍在等待美國大選結果再作行動，中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間，並強調預測或影響美國內政走向遠非中方所能，中方既無意願、也無興趣捲入其中。

(中時新聞網)