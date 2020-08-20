花蓮健美風氣近幾年顯著成長，在男子健美、形體等賽事項目都有斬獲，其中在今年全國大專盃健美錦標賽女子比基尼項目獲亞軍的杜采穎，是近年比基尼賽事中花蓮首位獲獎選手，穿著比基尼秀出結實均衡的體態，讓不少女生頗為嚮往；指導教練、肌肉工廠蕭江宗元表示，過去女生練健美被稱「金剛芭比」，近年比基尼項目盛行，練出完美身材比例，能讓女生更有自信。

杜采穎（右）是近年比基尼賽事中花蓮首位獲獎選手，年輕教練蕭江宗元肯定。（蕭江宗元提供／王志偉花蓮傳真）

健身運動近年在台灣蔚為風潮，不論是為了健康的身體或是健美的身材，上健身房運動的人愈來愈多，花蓮健身房也顯著增加，裝潢與設備不斷推陳出新；24歲蕭江宗元，4年前與4位學長、學弟合資，在花蓮市開了肌肉工廠健身房，除了親師教導健身運動外，並致力培訓選手參與各類大小健身賽事，成績頗為亮眼。

蕭江宗元陪同選手備賽上場。（蕭江宗元提供／王志偉花蓮傳真）

全民運動會移師花蓮將在10月份登場，上個月在肌肉工廠舉辦健美項目縣代表隊選手資格選拔，這項號稱「花蓮最強怪物」的選拔共吸引23人來參賽，有父子檔參賽，還有火辣身材的家庭主婦也來比賽，穿著比基尼的辣媽跟美女大學生一起同台比美，最後雙雙入圍，贏得現場一片掌聲。

肌肉工廠選手（右2）表現亮眼。（蕭江宗元提供／王志偉花蓮傳真）

前來參賽的慈濟大學大四畢業生、22歲杜采穎說，因對健美有興趣2年前開始接觸，並找教練指導，今年參加全國大專盃健美錦標賽在女子比基尼項目獲得亞軍，這次花蓮選拔賽也來參賽，希望可以代表花蓮跟全國各地好手一起同台再來競技。

上個月在肌肉工廠舉辦健美項目縣代表隊選手資格選拔，這項號稱「花蓮最強怪物」的選拔共吸引23人來參賽。（蕭江宗元提供／王志偉花蓮傳真）

其實杜采穎也是花蓮首位在健美比基尼賽事獲獎選手，舞台上秀出體態與線條，羨煞不少男女生，指導教練蕭江宗元說，過去女生參與健身，與男生秀出肌肉無異，近年比基尼項目風行，不強調大塊肌肉，展現出女生均衡的體態與俐落線條，但健美選手背後都有一段艱辛路程，尤其比賽前需要飲食控制，照著教練的節奏比賽前要脫水、脫碳，要下足毅力與決心。

蕭江宗元回憶，剛開始女生來到健身房都認為本身過「胖」，正確的觀念或有好的教練指導下，按部就班，不急躁，會讓女生逐漸回復線條及體態，加上本身對健身有高度興趣，下一個站在舞台上的就是妳，蕭江宗元在杜采穎身上看出自信，也在比基尼賽事中拿下優異成績。

今年來自肌肉工廠還有許多輝煌戰績，全國大專盃菁英賽，杜采穎獲女子比基尼項目第2名、劉建鴻，男子形體項目第5名。健美全民運動會花蓮縣選拔，肌肉工廠入圍名單：羅連木、許柏強、黃志華、杜采穎。全國苗栗縣長盃健美錦標賽，羅連木，男子形體公開組冠軍、柯承砡，男子健美公開組第2（男子青少年組第5），余浩俊，男子健美公開組第3（男子形體公開組第5），許柏強，男子健美成人組第3。

蕭江宗元國中加入輕艇隊，後來專練龍舟競技，加入龍舟隊後到世界各國征戰成績輝煌，他說，健身這項運動是市場非常大的運動，他認為市場值得開發就投入這項產業，他開的健身房走平價風格，一個月才950元，盼帶起「大家來運動」觀念，不過他也提醒，選對教練非常重要，讓專業教練協助客戶獲得想要的目標，也希望大家愛上健身運動。

(中時 )