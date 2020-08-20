台中市議會20日舉行臨時會，環保局提出文山焚化廠汰舊換新整改計畫，引起市議員何文海等人不滿說，市府把舊的保留旁邊再興建一座焚化爐，這符合市府拆舊爐建新爐嗎？市府應提出現行環評重視周邊居民的健康。環保局指出，文山廠於2007年及2015年辦理環境差別報告，後續文山廠汰舊換新作業皆依環評法相關規定辦理。

何文海指出，1986年的調查結果至今已34年，當地的環境變遷、人口增長、產業變化、交通狀況等都已全面改變，文山焚化廠位置以前是邊陲地帶；縣市合併後已成為台中的市中心，人口密度不斷攀升，大樓林立，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康，難道不用順應時勢遷廠？

何文海表示，環境影響評估法施行細則1995年10月25日才公告實施，文山焚化爐1987年7月16日僅為環境影評估報告書，並非合於環評法的環境影響評估書；且當年此報告書僅備查而非通過，這樣可算是正式的環評嗎？市府不應「明修棧道、暗度陳倉」。

環保局表示，文山廠環評是於76年4月完成環境影響評估作業，經同年7月由市府召開審查會同意備查後興建，興建時依當時的法令規定辦理；另依據83年12月30日施行的環評法第29條規定，文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，並經市府審查且作成結論，程序完備。

環保局強調，焚化廠因設備老舊，影響中市處理廢棄物效能，市長盧秀燕上任後，聽取環保局評估報告垃圾問題，提出文山焚化廠汰舊換新規劃，是目前改善中市空氣品質、增加綠能發電、照顧地方三贏的最佳方案，同時解決全市廢棄物去化量能不足的長期問題。

(中時 )