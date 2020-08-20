彰化縣衛生局日前主動採檢一位無症狀居家檢疫少男，最後發現確診新冠肺炎，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以不符程序，下令政風單位調查。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析後表示，彰化衛生局不會有事的，因為處理他們必須付出的政治代價，不是陳時中可以擔負的。

沈政男在臉書撰寫「彰化衛生局違法 但陳時中不敢辦」一文。他指出，這事的本質是彰化衛生局很擔心無症狀感染，但指揮中心老神在在，於是造成中央與地方不同步，導致偷偷自行檢測。另一個本質是，台灣的傳染病防治幾乎是中央集權，地方的自行裁量空間極小。事實上防疫不只是生理，更有心理與文化層面，而後者就不是中央可以完全了解。

沈政男提及，彰化衛生局並未按照採檢SOP，但他們抓到了一個無症狀陽性病例！這是他們的大絕招，光靠這點就可贏取民意，而蔡政府的施政剛好屬於「柳枝派」，也就是不敢攖民意風向。「所以說彰化衛生局不會有事的，因為處理他們必須付出的政治代價，不是陳時中可以擔負」。

針對陳時中說「台灣有無症狀感染，但未對社區造成影響」，沈政男質疑，天氣變涼以後呢？他認為，指揮中心雖嘴硬抗拒普篩，但已經表示，九月起將針對疫情嚴重國家比照菲律賓篩檢，其實已經在找台階下了。對於反對普篩的理由，是一天要花四百多萬元，這讓沈政男不禁表示「拜託，一年才十四億，試問，三倍券花了多少錢？難道做病毒檢測不是一種政府花費、不能振興經濟嗎？多讀點經濟學吧」。

(中時新聞網)