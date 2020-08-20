公投綁大選 林濁水：國民兩黨換位子換腦袋 14:152020/08/20 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公投綁大選 林濁水：國民兩黨換位子換腦袋。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨將推動公投復併大選公投；民進黨前立委林濁水今指出，民進黨國會少數時拚死拚活也要拚公投綁大選，國民黨拚死拚活反對。今天角色完全顛倒。這是大家換位置就拚換腦袋？ 林濁水今在臉書表示，民進黨還拚命嗆非修憲拚18歲公民權和廢兩院不可。但是堅持公投大選脫鈎，是非拚死拼活擋下修憲不可？ 國民黨召開記者會，表態將提出「公投復併大選」公投，希望藉此恢復過往公投與全國性選舉同時舉行的制度，避免公投在如今脫鉤大選又有通過門檻限制下難以生效的困境，還人民實質公投權。 (中時 ) #公投 #公投綁大選 #林濁水 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 邵大倫連莊入圍廣播金鐘謝林宥嘉 04:102020/08/20 娛樂新聞 選情變數＋資金充沛 三大債市買氣連7旺 04:102020/08/20 投資理財 國民黨吞三連敗 韓國瑜教官揭致命傷 籲做4改革 07:532020/08/20 政治 陳其邁副手 何啟功林欽榮大熱門 04:102020/08/20 政治要聞 崔天凱否認等待美國大選結果：大陸無意願捲入 11:372020/08/20 兩岸 漢來大飯店月餅正式開賣 推出新口味搶攻月餅市場 12:082020/08/20 旅遊 參院調查證實 俄干預2016年大選 04:102020/08/20 國際大事 林書豪取得台灣護照 中華隊添翼 04:102020/08/20 財經要聞 醫護技職教育展望論壇 醫事科大盼高中職招生合流 04:102020/08/20 產業特刊 李明賢揭重拾話語權策略 點名「明星球員」蔣萬安要站出來 09:292020/08/20 政治 政治熱門新聞 原因曝光 沈富雄6點分析：陳時中惱羞成怒啟動政風處 - 政治 陳時中令查彰化衛生局 唐慧琳PO一圖酸爆 - 政治 黃光芹點出韓國瑜唯一生機 美女議員臉色大變 - 政治 為了偵辦「逆時中」民進黨不惜自打臉 黃創夏：我跟不上進度了 - 政治 不忍了？陳時中令查彰化衛生局 名嘴黃光芹5點痛批 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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