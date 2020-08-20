國民黨將推動公投復併大選公投；民進黨前立委林濁水今指出，民進黨國會少數時拚死拚活也要拚公投綁大選，國民黨拚死拚活反對。今天角色完全顛倒。這是大家換位置就拚換腦袋？

林濁水今在臉書表示，民進黨還拚命嗆非修憲拚18歲公民權和廢兩院不可。但是堅持公投大選脫鈎，是非拚死拼活擋下修憲不可？

國民黨召開記者會，表態將提出「公投復併大選」公投，希望藉此恢復過往公投與全國性選舉同時舉行的制度，避免公投在如今脫鉤大選又有通過門檻限制下難以生效的困境，還人民實質公投權。

(中時 )