「一片雲有多重？泡麵為什麼是捲的？」這些科技冷知識的答案，都在今夏最夯的「解密科技寶藏－未來考古」互動科技展！「解密科技寶藏」在臺北花博園區流行館開幕以來，已吸引超過近萬人次參觀，親身體驗疫情過後最熱門的零接觸「1.5公尺經濟」，包括無人商店、專屬AI教練等，讓參觀者直呼「科技好神奇」。

「解密科技寶藏－未來考古」是經濟部技術處主辦，展示工研院及研發法人長期投入的研發成果，例如新冠肺炎疫情延燒全球，帶來新常態（New Normal）生活，遠距工作、防疫社交距離衍生出的1.5公尺經濟，現場展出許多零接觸、數位化等科技，可協助產業快速掌握後疫情新商機。

1.5公尺經濟強調拉開距離並減少接觸頻率，工研院的「易取智慧貨架」是一座拿了就走的微型智慧商店，能高精準辨識商品取放，為消費者帶來全新且便利的購物體驗，智慧貨架便於快速布建，更可擴大應用於多種場域，如無人物料室、倉儲管理等；講台語也能通的「台語點歌機」，結合自主開發的語音喚醒技術、台語語音辨識技術、自然語言處理技術與台語語音合成技術，讓你不用接觸、動動口就能輕鬆以台語點歌播放。此外也針對不同的科技生活領域，介紹人們意想不到的科技冷知識，例如一片雲有多重？泡麵為什麼是捲的？ATM鍵盤為什麼是金屬的？從生活中發現科學的秘密。

現場最受歡迎的排隊互動展品，首推涼感科技鞦韆及智能投籃機。涼感科技鞦韆結合工研院開發的「熱電致冷晶片模組」，鞦韆坐墊會隨著擺盪降溫；「智能投籃機」整合肢體骨架視覺辨識技術與演算法協助訓練籃球選手投出黃金拋物線，提高投射命中率，幫助教練、球員輕鬆獲取訓練記錄，建構球員投籃動作記憶與準確度。

「解密科技寶藏－未來考古」除了各項創新科技與互動展示外，週六與週一還有不同主題的科技職人講座與手創工作坊，如22日將由塑膠中心博士邱政文與生物藝術家曹存慧，以形塑未來（Shape the future）概念談起，從物質的生命帶出面對環境永續的多層次想像與反思；29日將由金屬中心博士楊光勳與科幻設計研究專家鄧建國，帶您一同了解科幻世界的機器人想像與現實。

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