看到國內肺癌死亡率已連續10年蟬聯十大癌症之首，且女性罹患肺癌的發生率增幅高於男性，台中50歲許姓女子深感不安，憂心自己長年吸入丈夫的二手菸、恐受影響，決定接受健康檢查，結果發現0.5公分毛玻璃狀肺結節，經接受電腦斷層定位術配合胸腔鏡微創手術，終於卸下心頭大患。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，許女生活習慣正常，卻長期飽受丈夫的二手菸害所苦，擔心受到影響、未來無法「看著孩子長大」，毅然在健檢中安排低劑量電腦斷層檢查，結果發現肺部有0.5公分毛玻璃狀結節，研判為早期肺癌。

雖然醫師建議她可追蹤觀察3個月，但許女心中飽受煎熬，決定接受積極治療，經與醫療團隊溝通後，決定透過電腦斷層定位、配合胸腔鏡微創手術切除病灶，不但傷口小、恢復快且切除乾淨，也避免她再憂心忡忡。

劉柏毅表示，「電腦斷層定位術」是透過電腦斷層掃瞄標出肺結節的位置，並以勾狀線圈定位法、三點針扎定位法與軟線圈定位法鎖定該結節位置與深度，範圍精確且減少對肺部的傷害，成功率超過95％，每次最多可定位2顆結節。

劉柏毅強調，肺癌最常見的危險因子就是抽菸，即便本身不是吸菸者，但有家族史、暴露於二手菸或長期處於空汙環境或有化學藥劑環境者都應留意，而因早期肺癌不易被察覺，建議應定期健檢，才能早期發現、治療。

(中時 )