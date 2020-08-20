恐龍家長是許多人的夢魘，網友在臉書上分享，前天去吃壽司，竟看到隔壁桌的媽媽拿水杯接兒子的尿，店家發現後，還理直氣壯的反問，尿杯子裡怎麼了？他可以買杯子啊！引發網友熱議，真的是人不要臉天下無敵，太沒水準了！

網友昨在《爆怨公社》上分享，明明才開鬼門，怎麼就碰到鬼呢？前天中午在三重某家壽司店用餐，竟看到隔壁桌的媽媽，拿起餐廳的水杯接寶貝兒子的尿，目睹全程的原PO，在驚魂未定之下，按服務鈴告知服務生，最後連店長都來關切詢問。

原PO指出，約莫10分鐘後，店長走過去隔壁桌，客氣地詢問那位媽媽，沒想到，媽媽反應激烈，還大聲質問「誰跟你講的？」坐在旁邊看好戲的原PO與妹妹立刻掃到颱風尾，甚至被指著罵「是不是你講的？」

原PO聽到立刻回嗆，他講得又怎樣！廁所就在旁邊而已，不趕緊帶孩子去廁所，反而讓他尿在公用杯中，真的很噁心，也影響他人用餐的心情！但這位奇葩媽媽竟然還狡辯說：「尿在杯子裡怎麼了？我可以買杯子啊！」是沒遇過小孩來不及嗎？

原PO表示，真的是「人不要臉天下無敵」，而店長最後也自己接下尿杯處理，只能說服務業難為，雖可以理解店長不願得罪客人的心態，但並不認同他的做法。原PO心想，他可能再也不會去這家分店了！

超扯行徑，引發網友討論，「太沒品又噁心」、「沒素質恐龍家長」「不是自己的杯子就可以隨便當尿壺在用喔」、「髒死了，超沒公德心」、「若沒被發現，那杯子她會主動買下？」、「小孩這二個字真好用，可以合理掩飾歪理」，另不少人也挖苦說，可能是鬼門快開了，想喝童子尿來避邪。

此外，許多已經當媽的網友也留言表示，如果小孩沒辦法控制尿尿，又必須要帶出門的話，是否就應該包尿布心安呢？或在出門前就先帶去上廁所，讓小孩憋到來不及，大人到底是多差勁。

(中時新聞網)