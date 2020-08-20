永豐餘（1907）投控旗下永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）旗下潔品品牌「橘子工坊」瞄準天然成分及膠囊洗劑成長潛能，宣布推出全球首見的無添加水「五合一」洗衣金球，預計8月底陸續在銷售通路上架，目標帶動今年潔品業績成長25％。

永豐實已於日前公開發行、股票代號6790，目前實收資本額24.49億元、永豐餘持股80.85％。公司將於9月24日召開第二次股東臨時會，討論IPO掛牌前現增新股承銷案、並全面改選董事、設置審計委員會，預計第四季登錄興櫃掛牌。

據公開資訊揭露，永豐實2019年合併營收105.48億元、年減10.06％，但受惠產品組合轉佳，毛利率22.38％、營益率7.38％，優於前年15.48％、2.52％。歸屬母公司稅後淨利4.64億元、年增近1.9倍，每股盈餘（EPS）1.92元，優於前年追溯調整後的0.66元。

永豐實總經理徐志宏表示，公司產品業績以紙品占90％為大宗、潔品及其他約占10％，2020年上半年自結合併營收30.7億元、年減4.89％，但歸屬母公司稅後淨利達6.4億元、年增達1.7倍，上半年已賺贏去年全年。

據東方線上市調公司統計，自去年7月起算，台灣洗衣清潔用品市場銷售額為74億元、年增14％，主要由天然訴求產品及膠囊型態洗劑帶動。其中，又以膠囊型態洗劑年增達5成最強，主要由於使用不需計量、方便儲放等便利性。

永豐實目前在洗衣產品市占率約8％，在天然訴求洗劑中則以25％市占率稱霸。因應市場成長趨勢，主打天然的家用潔品品牌「橘子工坊」宣布推出五合一洗衣金球，為獲得專利的全球首見的全添加水洗衣膠囊，僅需3分之1用量即可達到市售產品同等及洗淨力。

對於產品行銷，永豐實亦首度創新採用募資方式，5日於flying V募資平台上架，單周金額便突破100萬元，相較於同平台相關商品平均單周募資約10萬元高出10倍，合計2周已募資達170萬元，使公司看好洗衣金球的未來市場接受度。

徐志宏表示，五合一洗衣金球8月底在銷售通路開始販售，其中全聯預計28日上架，會依據客群屬性挑選上架通路。公司看好新品市場接受度，希望帶動今年潔品業績成長達25％，並設定明年膠囊型態洗劑的業績成長超過6成的目標。

(時報資訊)