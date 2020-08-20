婦人駕車低血糖發作車停路口員警伸援。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園一名47歲婦人，20日上午9時開車行經平鎮區振興路時，因為血糖過低，導致全身無力、冷汗直流，車輛更是停在車水馬龍的路中造成交通大塞車，所幸平鎮警方巡邏經過，即時伸出援手，才順利結束一場虛驚。

平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，家住平鎮區的葉姓婦人，20日上午載小孩上學途中，疑似早餐未吃，導致血糖過低，開車開到一半，突然感到全身無力、頭暈目眩，葉姓婦人趕緊拉起手煞車停下車輛，並想用僅存之力前往鄰近的超商購買食品補充體力，但還是不敵低血糖的侵襲，整個人癱軟地坐在騎樓上。

所幸巡邏員警陳瀅亙、廖晉佑巡邏經過，發現一部車輛停在路中，車上駕駛卻不知所蹤，且在後座發現一名男童，但由於男童年紀尚幼，面對員警詢問完全無法表達，員警附近來回察看，果然在騎樓下發現男童的母親，一問之下，才知道婦人低血糖發作，員警趕緊協助婦人食用含糖食品，並請消防局協助救護，這才解除一場危機。

員警將婦人車輛停妥後，立即通知婦人丈夫到場，期間男童因為擔心母親安危，情緒顯得有些焦躁不安，員警見狀也充當臨時保姆照料男童，並陪他聊天，分散他難過緊張的心情。

(中時 )