行政院長蘇貞昌上午出席「偵破重大經濟案件頒獎典禮」，針對偵破偽造三倍券，仿造MIT台灣口罩、盜殺台灣黑熊山老鼠案有功人員給予表揚，行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆表揚受獎人，就是要讓他們知道，他們的貢獻，政府有看到。

檢警單位在8月間偵破偽造三倍券、仿造MIT口罩及山老鼠案。蘇揆上午在表場相關人員時說，如果沒有偵破，以現場所查扣的相關物料，讓他印起來，可以達3.7億元的三倍券，擾亂金融，而且使得人們對三倍券起疑，所造成的影響非常大，由此可以看出有功。

而對於仿造口罩案，蘇揆也說，偽造、仿照Made in Taiwan的口罩，輸入也好、流竄也好、牟利也好，都是讓真正好的台灣口罩，因被仿冒而品質差，不知道的人付了錢買到壞品質的口罩，沒有安全，更進一步造成混淆，以假亂真，Made in Taiwan就會受到影響。

至於山老鼠案，蘇揆也痛心指出，有不肖之徒去濫砍、濫伐，甚至於濫砍、濫伐外，還對於動物肆意宰殺，設陷阱捕獲，甚至連台灣黑熊都吃下肚，讓人非常的痛心，國人也痛心疾首。幸好有巡山員、有防護員、有農委會相關保育員盡心盡力，在第一時間，不管危險，在人跡罕見的山林裡面，包括警察等也都在第一時間捕獲、抓到這些不肖之徒，也查出對我們珍貴的台灣黑熊宰殺、捕殺的不肖人員。

蘇揆說，在行政機關最大的禮堂、最正式的院會上頒獎，就是藉這個機會要讓大家知道，政府重視，執法人員是這麼的努力，這麼多的部會首長一起拍手致敬，就是藉這個儀式要告訴國人同胞，政府是認真的，事情是做對的。今天接受蘇揆表揚的有功人員，包括雲林檢察署檢察官朱啟仁、財政部關務署基隆關課員賴正培、新竹地檢署檢察官葉子誠等9人。

(中時 )