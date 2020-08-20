桃園市中壢區男子梁崇銘弒母一案，地院原依殺直系血親尊親屬罪判梁無期徒刑，高院二審時卻改判無罪，並「罕見」責付桃園市衛生局，引發地方民眾熱議。桃園市長鄭文燦20日受訪時指出，高院判決不符合社會大眾認知，衛生局將請精神專科醫院、療養機構做專業評估，再進行後續相關處置。

鄭文燦直言，兩次判決結果南轅北轍，高院的決定並不符合社會認知，「我想社會大眾是不容易接受。」同時也強調此案應強制診療，市府不會讓梁崇銘回到居家住所，以免引起民眾恐慌。

鄭文燦也說，若高院要請衛生局協助處理的話，市府將配合精神專科醫院、療養機構，對病人的知覺、意識狀態進行專業評估，等鑑定結果出爐後，才會確認下一步該怎麼走。

梁崇銘2018年某晚與母親爭吵，當時他因吸毒精神不濟，便拿開山刀、菜刀及西瓜刀猛砍67歲的母親，甚至將老母的頭顱從12樓住處往下扔，鄰居見狀後嚇得趕緊報警，手法兇殘令社會譁然。

(中時 )