20190913中天新聞 中壢殺母丟頭顱！ 梁嫌一審判無期徒刑

桃園梁姓男子2018年用菜刀、開山刀狂砍母親37刀，還剁下頭顱從12樓陽台扔下去，一審被無期徒刑，但今（20日）二審判決出爐大逆轉，改判無罪，高院理由是「吸毒無辨識能力。判決出爐全國震驚，網友不敢置信吸毒竟成殺人無罪的「保命符」，諷刺表示「各位鄉親想殺人嗎??記得先吸毒啊」，PTT鄉民更瘋狂蓋樓：「小菸政績+1」。

桃園中壢這起駭人聽聞的弒母砍頭案，發生在2018年10月17日晚間，梁男殺死母親後將頭顱砍下，從12樓住處陽台丟下到1樓中庭，此時社區內一名鄰居正在樓下遛狗，正好目睹頭顱墜地滾動畫面。

梁男一審被判無期徒刑，二審卻改判無罪，主要是因台大醫院鑑定結果，梁男因吸食安非他命後，已無辨識能力，依刑法19條必須判決無罪。

殺母砍頭竟因「吸毒」判無罪，判決震撼民眾，中時新聞網讀者紛紛留言：「要犯罪先去看精神科，再吸毒，台灣永遠是你的天堂」、「各位鄉親想殺人嗎??記得先吸毒啊這樣會判無罪」、「朕知道了，吸毒者最大」、「呆丸真好，想犯罪的人，這裡是天堂喔」、「以前只有神經病可以開掛爽殺人，現在毒蟲也可以爽殺老母」。

PTT鄉民更是瘋狂留言：「小菸政績 + 1」、「厲害了台灣司法」、「Xi菸政績讚」、「我英政績+1」、「小菸司法改革大成功」、「把媽媽的頭砍掉還能判無罪！？」、「台灣司法大成功 沒辦法廢死那就判無罪!!!!!!!」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)