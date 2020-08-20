美國擴大華為禁令，周四持續在台股發酵，受制市場傳來大陸通訊大廠華為與中興同步對相關供應鏈大砍單下，使台股受驚嚇。

包括法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶，多打帶跑摜壓盤勢，使大盤在盤計分5波段向下急殺，電子股雖是重災區，但傳產龍頭與金融保險等族群同樣跌得算青臉腫。

使加權股價指數開低之後無力振作，並以急殺方式一路向下探底，之後在季線關卡之前，觸及12144點低後才見初步止跌反彈，預期或是國家隊法人與官股券商場逢低護持，才使跌勢稍收歛。

不過，加權指數迄終場仍大跌416點，連續失守12700點、12600點與12500點、12400點及月線等關卡，報12362.64點，跌幅3.26%，成交3468.16億元。

重量級權值股短線僅華航力守榮面，中華電守住平盤，餘台積電、股王大立光、鴻海、台塑四寶、中鋼、國泰金、兆豐金、中信金、第一金、元大金、南亞科、長榮、台泥、統一、和碩、亞泥、台灣、遠東新、台玻、日月光投控、廣達、聯電、仁寶、友達、群創、聯發科、國巨及台達電等，都臉色鐵青。

櫃買市場方面，生技與電子兩大主流族群同步下殺，單日類股指數分別大跌5.69%、5.16%，成為店頭市場重災區，極短線鋼鐵類股雖力守榮面，但無關風月，因為紡纖、化學、電機、營建、航運與觀光等族群仍多慘跌，迄終場指數跳水4.61%，報156.73點，成交785.32億元。

上市櫃股票在周四開低走低大殺盤中，迄終場高掛跌停板者，高達43支，而單日跌逾8%者，進一步達133檔，若加計算單日跌幅慘殺逾5%，則已不計其數，顯示今帶量下殺的普及率滿慘，散戶可謂遍地哀嚎。

業內人士指出，台股今量價同步下殺，並跌破月線，使上檔萬三關卡附近，似形成初步的短期大套牢頭部區，不過，月線是否真跌破，仍需再觀察未來3~5個交易日，是否能立即價跌量縮或重返月線之上，則中多架構仍可無憂，否則盤勢整理時間將拉長。

業內人士表示，目前看起來，美國總統大選之前，川普將是全球股市最難防的變數風險，因為川普想持續聯任，未來如何出招拉抬選情，都不是華爾街能預期之事，包括中美戰雲密佈、兩岸關係持續惡化與美伊關係，甚至是中印關係、南海風雲等政治風險變數多不宜輕忽，因此，在美總統大選前，為防範可能的黑天鵝，台股短期逢高或善設停利點，持盈保泰為宜。

(工商 )