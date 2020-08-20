外交部發言人歐江安今日指出，捷克參議院議長維特齊8月底率90人團訪台，將採高規格檢疫措施，共會進行3次採檢，全團包機來回、住宿也採分層專用。

歐江安指出，考量來團人數約90人，在台灣停留天數及行程的機動性，會對全團採取高規格防疫措施，總共會進行3次採檢，比美國、日本政要來台訪問時更高規格的防疫措施，主要是因為停留時間比較長，要確保訪問團在台停留期間順利拜會各界人士，達到預期的訪問效果。

3次採檢包括：全團登機前3天內，要先採檢並繳交陰性報告才能登機、第2次是入境當天，也會再次採檢、第3次則會在訪台期間採檢；也就是在捷克境內採檢一次，在台灣採檢2次。

甌江安強調，這樣高標準、高規格、高頻率採檢，是為了確保訪問團防疫可靠性，且全團是包機來回，沒有中轉的風險，住宿方面也採取分層專用及分流防疫措施，要求全團戴口罩、每天量體溫，與會人員動線分流也會做好管制。同時也會落實實名制，所有會議、活動的參加人員都要事先報名，透過這樣高規格的防疫措施，確保訪問團過程順利。

(工商 )