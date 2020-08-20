當你發現平行宇宙當中有個星球，星球上的外星人就是你自己的時候，你的感覺是什麼？2020阿迷趴桃猿軍團即將遭遇阿迷星球的桃猿外星人，一樣愛打棒球，全「星」企劃阿迷宇宙棒球隊登場！

與桃猿阿迷趴平行宇宙的阿迷星球上住著一群外星人，HOOHA擁有瞬間移動的技能，三隻眼睛在阿迷星球算是外表俊俏；DREW固定冬眠85天，每個地球日都覺得手癢，抓住地球人的球棒會止癢；TAGA是阿迷星球投手，有七個雷達眼偵測老虎在哪裡；CUE是個天生有鼻子胎記的阿迷星球捕手會用捕手手套捕地球的蝴蝶；SHOW是外表溫馴的秀星人，走路很慢，特殊技是會製造29級颱風。

SUKI只會講：「HOHE」外星語，是會行光合作用的蛙星人而且身體很暖；SCC頭上的觸角在緊張的時候會一直發射圈圈訊號干擾衛星；RONG是阿迷星球的鳥形龍，嗜好是打滾在地上愛吃灰塵；PON可以一年不吃東西，擁有可以把隕石打成粉末的特殊技；MRGA身體瘦長，開心的時候頭上角會變長而且變成金色；OHNE是長住地球的婆星人，介紹威士忌給FLY當飲料；FLY愛上地球的威士忌，被很多地球人看到的時候鼻子會變色。

12「隻」桃猿外星人即將降臨地球，在阿迷趴遭遇桃猿軍團，它們即將發現地球上也有勇敢樂天的桃猿男兒，阿迷趴即將上演平行宇宙R.M.ALIENS傳奇，Rock You Everyday！

(中時 )