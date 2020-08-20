環保署為強化最終處置掩埋場管理，計畫於現行「廢棄物貯存處理方法」新增掩埋場環境監測及封場復育等規範，但今(20)日研商會現場環團痛批台灣掩埋場規格落後美國30年，環署表示將持續檢討。

環保署今日召開事業廢棄物處理方法修正草案研商會，掩埋場管理分成設備、營運、封場復育共3階段，本次修正條文7條，增修重點包含增列衛生掩埋場之地下水水質監測重金屬管制規定，以及新增封場復育階段之管理等事項。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，美國1989年的有害事業廢棄物掩埋標準就已經採用底部雙不透水層、雙滲透排水系統，但臺灣現行做法在透水布方面卻只有單一材質的一層，與美國一般事業廢棄物掩埋場規格相同，根本落後美國30年。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，除了現行法規很寬鬆，環保署也已發現有掩埋場下方地下水遭受污染，但是台灣沒有像日本掩埋場使用電子偵漏系統，例如彰化的掩埋場是開放式的，不像是日本的倉儲式，所以不只地下水污染，民眾看得也心慌慌，本次修法和大家預期實在「差太多」。

台灣水資源保育聯盟辦公室主任粘麗玉表示，台灣事業廢棄物的處理有太多問題待解決，為何只修正7個條文？製造垃圾源頭的廠商好像不用負責，都是末端在處理。

立委陳椒華委員辦公室代表指出，事業廢棄物有六聯單申報制度的措施來監控廢棄物流向，但實際上事業廢棄物亂竄的景況並沒有改善，要求整個「廢棄物貯存處理方法」和設施標準都需要全盤檢討。

廢管處副處長劉瑞祥回應，本次修法是因時代力量立委陳椒華的臨時提案，因此僅針對陳委員要求的環境監測部分修法，且臺灣目前已有第三方檢測機制，場址封場5年後仍會持續監測。

劉瑞祥指出，監測5年的標準是參考日本法規，若5年後發現有滲漏情況，業者仍要負相關責任，現行法規也將持續檢討。

(中時 )