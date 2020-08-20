向來看好黃金的「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，建議投資人現在不要買黃金或是貴金屬，等價格修正後再進場。

墨比爾斯接受媒體採訪時表示，最安全的投資是股票和黃金等貴金屬，但在價格修正（修正通常被定義為價格下跌10%或以上）之前，不建議這時間點進場買黃金或貴金屬。他認為，將資金投入獲利持續增加且有強健資產負債表的企業股票才是最佳選擇。

黃金期貨周二重返每盎司2000美元之上，但因為美元在聯準會（Fed）公布會議記錄後止跌回升，週三金價跌破2000美元整數關卡，以下跌2.1%、每盎司1970.3美元收盤。

受到新冠肺炎疫情影響，黃金價格在今年夏天漲到歷史新高，就連不青睞黃金的「股神」巴菲特也被揭露第二季買進金礦商巴里克（Barrick Gold）的股票。

美國銀行本周稍早發布的最新基金經理調查顯示，有31%的受訪者認為黃金被高估，創下2011年以來的最高比例。

(中時新聞網)