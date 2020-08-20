聯準會發布的7月會議紀錄顯示央行決策官員對美國復甦前景看法悲觀，以及投資人觀望即將發布的就業相關數據，隔夜美股指數期貨走低，延續稍早前現貨市場的跌勢。

目前道瓊指數期貨下跌160點或0.58%，報27,472點。標普500指數期貨跌0.56%，那斯達克100指數期貨跌0.57%。

聯準會的會議紀錄指出，決策官員認為新冠肺炎疫情恐將繼續阻礙經濟增長，並可能對金融體系造成危害，這場公衛危機將嚴重影響近期的經濟活動、就業與通膨，並將對中期經濟展望構成巨大風險。

受此打擊，周三美股盤中由升轉跌，標普500指數與那斯達克指數失守再次改寫的盤中歷史高點，終場道瓊指數收跌0.31%，標普500指數跌0.44%，那斯達克指數跌0.57%。

美國勞工部周四將公布請領失業給付人數報告，投資人將藉此了解美國最新的就業情勢。經濟學家預期美國上周（截至8月15日）初次請領失業救濟金人數約為92萬人，較前一周（截至8月8日）的96.3萬人進一步減少。截至8月8日止當周的初次請領失業金人數，是自3月21日以來首度跌破100萬人大關。

(時報資訊)