教士重砲馬恰多（Manny Machado）就是有英雄命，他在與遊騎兵的比賽中，於延長賽10局下半敲出一發再見滿貫炮，這是教士連續第3場比賽敲出滿貫砲，創下隊史紀錄。

教士與遊騎兵兩隊打得激烈，遊騎兵有歐多爾(Rougned Odor)敲出陽春炮，3局下半教士還以顏色，普洛法（Jurickson Profar）、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)也各敲一發陽春炮回敬，此外這是小塔提斯本季第12轟，暫居大聯盟全壘打王。

9局結束雙方2比2平手進入延長賽，眼看10局上半遊騎兵拿下1分，超前成3比2領先，10局下半遊騎兵投手出問題，孟泰洛（Rafael Montero）連續丟2保送形成滿壘，馬恰多在滿球數後敲出中左外野方向全壘打，這發再見滿貫炮一舉助教士以6比3帶走勝利，馬恰多成為比賽英雄。

這是教士隊史首次連3場比賽敲出滿貫炮，而大聯盟上一次出現是白襪隊於2006年6月23-25日達成，其實歷史上也僅有5支隊伍連3場敲滿貫炮，包含1895年克里夫蘭蜘蛛隊、1978年釀酒人、1993年老虎、2006年白襪，以及今日達成的教士。

(中時 )