目前常規疫苗上，幼童出生到學齡前至少要打9種常規疫苗，共計19針＞

台灣近年幼兒各項常規疫苗接種完成率皆維持在九成以上，今年因疫情影響，民眾就醫行為改變，施打率隨之下降至七成多，而零確診的花蓮，仍有許多家長不敢帶孩子到醫院施打疫苗。花蓮門諾醫院呼籲，延後施打疫苗或疏於幼兒健檢導致感染風險較高，按時接種可有效保護幼兒健康，民眾若擔心醫院人潮眾多，建議事先約診。

目前常規疫苗上，剛出生的嬰兒24小時內就要施打第一劑B肝疫苗、滿1個月打B肝第2劑，2個月大嬰兒打5合1、肺炎鏈球菌第1劑等等，統計從出生到學齡前至少要打9種常規疫苗（B肝、5合1、肺炎鏈球菌、卡介苗、水痘、MMR、日本腦炎、A肝、4合1），共計19針。

門諾醫院小兒科主治醫師楊子毅表示，幼童就學前學校會檢查黃卡，少打會要求補打，但效果較不如預期。沒有接種，身體較沒有保護力，甚至群體保護力不足，施打後，就會有一定的免疫力，疾病較不會局部傳開。雖然大部分的疫苗沒有限時，但少數疫苗有規定須在期限內施打，超過時間再施打，可能會有不好效果或者是產生副作用及後遺症等。

近年花蓮的新生兒一年約2000人，7成由門諾醫院接生，去年出生3個月的幼兒疫苗施打率有9成，1歲半也有8成，但今年1歲半施打率降至7成，疫情爆發後，1歲半施打率降低到6成5；而因疫情趨緩，疫苗施打率逐漸回溫。

楊子毅說，疫情趨緩後許多媽媽紛紛帶幼童前往醫院補打，門診期間也會向新手媽媽多宣導接種優點，並會在寶寶手冊上，告知下次施打疫苗的日期，提醒她們「年紀越小嬰幼兒，越需要接種」。

目前疾管署提供防疫期間到醫院施打疫苗共有4步驟，1是先預約，減少等候時間；2是家長和寶寶都要戴口罩；3是出入醫院要洗手；4是寶寶返家後立刻換衣服，避免接觸殘留的病菌。

(中時 )