楊千嬅在電影中有感動人心的演出。（華映娛樂提供）

香港電影《麥路人》集合金馬影帝郭富城與香港天后楊千嬅合作演出，由新銳導演黃慶勳執導，故事聚焦在一群無家可歸的遊民上，故事特獨且角度犀利，大獲好評，更獲得香港金像獎最佳影片等10項提名，經歷過疫情延後，電影終於確定於9月17日上映。影帝郭富城與影后楊千嬅聯手合作，兩人都一改過去華麗面貌，演出「同是天涯淪落」的惺惺相惜，劇情溫暖，讓觀眾感動落淚，郭富城更說電影是他近年最滿意的演出作品。

《麥路人》集合香港金獎級超強實力派卡司共同演出，包括金馬影帝郭富城、萬梓良，香港影后楊千嬅與鮑起靜等人，力挺香港新銳導演黃慶勳演出。導演深感香港貧富差距嚴重，靈感取材於日趨普遍的香港社會悲情實況，描繪貧窮線下的小人物，被生活催折無家可歸的遊民，每到半夜就會在24小時營業的速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」，這些人逐漸熟識，在面對窮困的無助中相濡以沫，電影真實反應香港的社會問題，獲得好評。

《麥路人》去年入選了東京國際電影節的「亞洲未來」單元，從國際開始累積了好口碑，電影也入選了倫敦東亞電影節，郭富城是影展的「焦點影人」，更以《麥路人》拿下最佳男演員的殊榮。香港金像獎也獲得十項大獎提名，其中資深演員張達明更獲得最佳男配角的肯定。當初郭富城一看到劇本，立刻決定無條件接演，更傾全力協助新導演黃慶勳，經紀人小美也投入電影中，更親自邀請楊千嬅演出，她說：「是小美說有個好劇本找我，戲中講到親人關係感覺似乎好近，但溝通起來卻好遠，希望大家看完整部戲之後，感情會有所增長。」

郭富城表示《麥路人》是他近年對自己演出最滿意的一部作品，「劇本真的深深打動了我。」但面對上半年因為疫情影響了電影上映，為作品投極多心力的他希望市場經歷超過半年的停擺，《麥路人》及其他港片能陸陸續續順利上映，以優質的作品共同齊心為市場帶來一波真正的反彈，他說：「希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，並且全力入戲院去支持，這個對現階段的影市來說才是最重要的。」

《麥路人》故事描述阿博（郭富城飾）曾是一位金融才俊，但因股災挪用公款，淪為階下囚。出獄後的阿博無法面對他期待極高的母親（鮑起靜飾），也對為他肩負債務的妹妹感到愧疚而不想回家，從此成了無家者，活在眾多比他更沒有明天的人當中，似乎讓他找回了一些安全感。十年前，在他意氣風發之時，曾與阿珍（楊千嬅飾）有過一面之緣，她卻與落迫時的阿博漸漸走近，希望他重新能振作。阿博在速食店內遇見帶著稚女的苦命媽媽，一直瘋狂打工為欠賭帳的奶奶還債，不敢回家的等伯（萬梓良飾）、靠街頭賣畫維生的口水祥（張達明飾）、與家人不和而離家出走的孤僻少年深仔等。他們都依賴著阿博，但也互相扶持，希望能盡力幫助彼此走過人生低谷。電影9月17日上映，更多電影資訊，請上華映娛樂官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )