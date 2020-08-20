台中市鉛中毒風暴，受害者再增1人，盛唐、九褔中醫診所患者血中鉛含量超標今天再添1人。截至19日為止，前往醫院檢查人數共324人，血中鉛含量超標29人，另新增受理2名病患、中藥檢體3件，累計共327件，包括，主動稽查抽驗171件，衛生局表示，持續協助民眾檢查，保護市民權益。

盛唐及九褔中醫診所不法醫療用藥，衛生局表示，患者鉛濃度超標，立即將不法事證函移地檢署偵辦，全力配合地檢署司法調查，追查實際受害患者，並主動聯繫受害者，協助調查、就醫檢查及治療；此外，也加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，截至19日已完成稽查861家次，現場未查獲有不法使用禁藥情況。

衛生局長曾梓展說，衛生局與法制局成立跨局處工作小組，關懷、協助受害者處理後續事宜。法制局也協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，成立專責窗口，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

衛生局指出，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中市民於8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所自費處方中藥粉。

或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處藥政醫粧組申請檢驗。

(中時 )