布萊德彼特在《未來總動員》中出色表現讓他首次拿下金球獎最佳男配角。（雄影提供）

2020高雄電影節主視覺設計上包藏了年度主題內容。（雄影提供）

2020第20屆高雄電影節即將登場，20日率先公布影展主視覺及年度主題「時光幻遊」片單，精選多部以時空旅行為題的電影經典，除了去年迎接30周年的《阿比阿弟的冒險》和25周年紀念《未來總動員》，還有法國新浪潮代表作品《我愛你，我愛你》和《堤》等，影展期間更將連續3晚在戶外免費放映35周年的《回到未來》3部曲。

演出《駭客任務》和《捍衛任務》的基努李維，在1989年的科幻喜劇《阿比阿弟的冒險》中，為了完成歷史報告，和艾力克斯溫特一同穿越時空綁架各國歷史人物，他在片中搞笑賣萌不但深受觀眾歡迎，甚至推出續集，適逢系列第3部曲在今年完成，高雄電影節特別選映首部曲的4K數位修復版，讓觀眾得以回味基努李維鮮肉時期的青澀模樣。

以《巴西》揚名影壇的名導泰瑞吉蘭，1995年推出的《未來總動員》描述為拯救世界而回到過去的布魯斯威利，在過程中與麥德琳史道譜出難分難解的末日戀曲，不但被影迷奉為科幻經典之一，也讓片中有癲狂演出的布萊德彼特首次獲得金球獎最佳男配角肯定。

而本屆影展主視覺，邀請曾獲義大利波隆那國際插畫首獎的知名藝術家鄒駿昇擔任設計，他以年度主題「時光幻遊」為題，將多部穿越時空影片的元素加入主視覺中，包括《阿比阿弟的冒險》的老式電話亭、《三生記》裡的蠟燭、《未來總動員》的時鐘等都出現在其中。

(中時 )