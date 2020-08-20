疫情衝擊國際經貿，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今拜會立法院長游錫堃直言，疫情嚴重衝擊國內機械產業，建議政府盡早開放國際商務人士來臺、加速爭取與美、歐、瑞士、東協等國簽訂FTA，及研擬國防生產條例，彈性整合國家與機械廠商資源和人力。

對此，游錫堃持正面態度說，政府或許可比照半導體業，研議對機械產業的扶植政策。

新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，迄今仍難以評估。為此，柯拔希今率領台灣機械工業同業公會成員，赴立院向游錫堃陳情。

柯拔希表示，機械業是繼半導體和顯示器產業，第3個達到兆元的產業；而機械產業也是高科技產業的前導，是工業之母。

柯拔希說，目前各國無不利用關稅保護等政策，努力將機械技術和工廠留在本國，但此次新冠肺炎疫情已對國內機械產業衝擊甚鉅，建議政府應該全力協助機械產業度過此次難關。

柯拔希建議，政府可以做的方向包括盡早開放國際商務人士來臺、加速爭取與美、歐、瑞士、東協等國簽訂FTA，以及研擬國防生產條例，彈性整合國家與機械廠商資源和人力。

對此，游錫堃表示，機械業對國家貢獻良多，也是目前業者較少西進的產業，政府或許可以比照半導體業，研議對機械產業的扶植政策。

游錫堃說，目前業者提出的建言，建議公會可以彙整業界的修法建議，主動向立法院提出修法意見，再由各黨團委員提案，積極爭取支持，讓相關法令在立院順利完成修法。

(中時 )