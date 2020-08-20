海寶國小新校舍面海一面外牆，以藍白色為主，從遠處就可看見，非常吸睛。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌20日上午特地前往海寶國小視察。（謝明俊攝）

海寶國小新建校舍內部以藍色、橙色作為對比。（謝明俊攝）

建築師特別仿造天線寶寶住家，給學童一個更生動有趣的學習空間。（謝明俊攝）

建築師特別打造一個傳統式的溜滑梯，讓學生有更多學習樂趣。（謝明俊攝）

苗栗後龍苗9線海岸道上，近來民眾驚豔發現出現一棟有滿滿希臘聖拖里尼風情的藍白建築物，紛紛停留打卡，民眾一度誤以為是新開幕的餐廳或是民宿，最後才知道竟是海寶國小剛完工的新校舍，外觀造型顏色非常搶眼，已成了苗栗海岸線上的新亮點。

後龍海寶國小位在苗9線旁的一處小型台地上，鄰近中港溪海口，學校居高遠眺視野相當遼闊，前方海岸有多只大型發電風車，加上海天一色的美景，學校雖有得天獨厚的美麗環境，但因校舍老舊，過去少有人關注。

去年，在教育部及苗栗縣政府共同籌資下，在原本的運動場上新建新的校舍大樓，將舊有校舍拆除，改成運動場，負責規畫設計的建築師陳賢秋特別以學校位處海岸邊上，將海洋、帆船及揚帆遠航的意象融入建築裡，並以藍白色系作為校舍面海外牆主色，凸顯重視海洋生態。

歷經一年施工，新校舍主體結構大致完工，目前正在進行內部水電等設施裝設，預計在今年年底前完成全部細部裝潢，待完成驗收後啟用。

月前，新校舍主體結構完成後，建商即開始對全部校舍進行外牆粉刷工程，根據建築師的設計，特別以老海軍藍、搭配紅色、橙色等亮眼色系，形成熱鬧上揚的氛圍，校舍靠海一面外牆，全以藍白色系為主，因而創造出滿滿地中海風情，從遠處就可輕易發現。

由於新校舍外形顏色亮眼，讓許多途經旅客為之驚豔，紛紛停車打卡留念，許多遊客誤以為是新建的餐廳或是民宿，待近看後才知是新的校舍大樓。也由於新校舍尚未完工啟用，校方擔心有安全顧慮，還特別張貼告示，謝絕民眾進入參觀，但在民眾熱烈轉傳下，海寶國小已成苗栗海岸線的打卡新亮點。

20日上午，苗栗縣長徐耀昌特地慕名前往視察，肯定新校舍的設計規畫亮眼吸睛，並在教育處長邱廷岳的全力爭取下，並同意撥款7百萬元，供校方興建新的運動場，以及校門旁大型駁崁新塗裝，以配合新校舍的整體規畫，讓海寶國小成為苗栗縣內亮眼小學代表之一。

(中時 )