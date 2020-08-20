「梁崇銘從頭到尾都在騙！」2018年狠心殺害生母、剁下頭顱拋出12樓的梁崇銘，因鑑定為吸毒後急性發作，不但躲過死刑，高院甚至判決無罪。案發當時在場逮捕梁的刑警獲悉，怒斥他從頭到尾都在騙，這樣也可以判無罪，真是天理難容！

當天在場逮捕梁的刑警指出，梁弒母剁下頭顱拋出屋外，鄰居驚見報警，警方到場時梁還與警方對峙，後來破門才束手就擒。梁被捕後一度聲稱有喝酒、吸食安非他命，不過從臉色、神情與精神狀況研判，都不符合飲酒或吸毒特徵。

「他當天被捕帶回警局時，眼神十分清澈，根本沒有喝酒或吸毒！」在場刑警表示。刑警回憶，當時梁對答清楚，但一問到關鍵案情，例如為何要殺害生母，就開始裝瘋賣傻，為了避免他藉此脫罪，還特別請檢察官嚴查。

「沒想到這樣都可以判無罪，那以後台灣真的沒有死刑了！」中壢警方對梁判無罪也議論紛紛，認為或許家屬因他為獨子求情法管留種，不要判死刑，但該負的刑責還是要負，未來若回歸正常社會生活，恐怕還是治安問題的未爆彈。

(中時 )